Москва, 21 июня, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Российские бойцы действуют как настоящие герои в ходе специальной военной операции России на Украине. Об этом 21 июня заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед выпускниками военных вузов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, сегодняшние офицеры и солдаты России самоотверженно сражаются за Родину, ведут борьбу с террористами в Сирии, защищают Донбасс от неонацистов.

«Мы гордимся, что в ходе специальной военной операции наши бойцы действуют мужественно, профессионально, как настоящие герои. Российские воины разных национальностей сражаются плечом к плечу в этом единении, вере в правоту своего дела», — сказал Путин.

Он отметил, что в народной поддержке, которую получают воины, заключается сила несокрушимой России.