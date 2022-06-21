Котельниково, Волгоградская область, 21 июня, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Память Героя России, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, увековечили в средней школе №2 в Котельниково Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации района.

Mil.ru «Золотая Звезда» Героя РФ

На фасаде школе 20 июня установили мемориальную доску в честь выпускника школы, подполковника Вадима Герасимова. Он награждён орденом Мужества, а также удостоен звания Героя России (посмертно).

Имя Вадима Герасимова также высечено в Зале Воинской и Трудовой Славы Волгоградской области.