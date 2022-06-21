Вашингтон, 21 июня 2022, 13:48 — REGNUM Президент США Джо Байден намерен объявить о назначении вождя одного индейских племен главой министерства финансов, об этом 21 июня сообщает The Hill.

Минфин США на купюре 10 Долларов США
Минфин США на купюре 10 Долларов США

Речь идет о Линн Малербы, которая является пожизненным вождем племени Мохеган. В заявлении министерства финансов говорится, что Малерба, которая ранее работала в Консультативном комитете по племенам департамента, также будет курировать Управление по делам племен и коренных жителей, недавно созданный офис, в котором будут размещаться сотрудники, которые будут напрямую общаться с племенами и быть центром племенной политики.

Она станет первой представительницей коренных народов США, которая возглавит это ведомство. Малерба также будет курировать Монетный двор США в Форт-Ноксе и будет тесно сотрудничать с Федеральной резервной системой в качестве связующего звена.