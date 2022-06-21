Вашингтон, 21 июня, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден намерен объявить о назначении вождя одного индейских племен главой министерства финансов, об этом 21 июня сообщает The Hill.

Минфин США на купюре 10 Долларов США

Речь идет о Линн Малербы, которая является пожизненным вождем племени Мохеган. В заявлении министерства финансов говорится, что Малерба, которая ранее работала в Консультативном комитете по племенам департамента, также будет курировать Управление по делам племен и коренных жителей, недавно созданный офис, в котором будут размещаться сотрудники, которые будут напрямую общаться с племенами и быть центром племенной политики.

Она станет первой представительницей коренных народов США, которая возглавит это ведомство. Малерба также будет курировать Монетный двор США в Форт-Ноксе и будет тесно сотрудничать с Федеральной резервной системой в качестве связующего звена.