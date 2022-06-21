Уфа, 21 июня, 2022, 13:50 — ИА Регнум. 50 млн рублей намерены выделить в Башкирии в 2022 году на поддержку лесопромышленной отрасли. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Александр Полегенько ИА REGNUM Валка леса

Сообщается, что на заседании правительства Башкирии был утвержден порядок предоставления субсидий на 2022 год на закуп техники и оборудования для лесопромышленного комплекса региона.

Отмечается, что площадь земель региона, занятая лесами, составляет 44%, при этом доля продукции лесопромышленного комплекса в структуре промышленного производства составляет чуть более 1,6%.

«У нас мало крупных современных деревообрабатывающих предприятий с высоким переделом переработки. Поэтому, нам крайне важно растить как своих действующих переработчиков, так и привлекать в регион новых крупных инвесторов», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова.

По словам министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александра Шельдяева, в 2021 году 56 организаций лесопромышленного комплекса получили более 49 млн рублей господдержки. Они смогли купить 168 единиц техники и оборудования на общую сумму 444,4 млн рублей.

«В текущем году данной мерой планируют воспользоваться более 65 предприятий лесозаготовительной, деревообрабатывающей целлюлозно-бумажной и мебельной сфер деятельности. До конца 2022 года получатели субсидии закупят новое оборудование и технику на общую сумму более 500 млн рублей», — приводит пресс-служба слова Шельдяева.

Сообщается, что в текущем году прием заявок для субсидирования предприятий лесопромышленного комплекса планируется объявить в октябре месяце.

Согласно проекту постановления правительства Башкирии, предприятиям планируется возмещать 20% фактически понесенных затрат на закупку нового целлюлозно-бумажного, деревообрабатывающего, мебельного оборудования, новой лесохозяйственной, лесозаготовительной, лесовозной, лесопожарной техники и 80% фактически понесенных затрат — на первоначальный взнос по договору лизинга.

При этом максимальный размер получаемой субсидии на одно предприятие составит до десяти млн рублей. Всего в 2022 году отрасли будет оказана поддержка в виде субсидий на 50 млн рублей.

Премьер-министр правительства Башкирии одобрил представленный проект постановления правительства региона и поручил приступить к его реализации.

«Учитывая положительный опыт по созданию на базе республиканских предприятий «мебельного кластера» и поддержки компаний лесоперерабатывающего комплекса поручаю министерству промышленности, энергетики и инноваций проработать возможность субсидирования промышленных кластеров, осуществляющих деятельность в сфере лесопереработки, мебельной и целлюлозно-бумажной отраслях», — сказал Назаров.