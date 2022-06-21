Москва, , 13:50 — REGNUM Фракция «Новые люди» предложит правительству России создать специализированный промышленный банк. Как передает корреспондент ИА REGNUM об этом заявил 21 июня глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мы выявили основные сложности для легкой промышленности. Во-первых, предприятиям нужна налоговая поддержка. Возможно, для кредитной поддержки нужно создать специализированный промышленный банк. Мы будем добиваться этого в диалоге с правительством», — сказал депутат.

По его словам, нужно говорить не столько об отмене НДС, сколько о величине пошлин на ввозимую и вывозимую продукцию.

«Баланс здесь поможет нам быть конкурентоспособными на иностранных рынках и создавать конкуренцию внутри страны», — добавил он.

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