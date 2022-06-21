Кишинёв, , 13:45 — REGNUM Правительство Молдавии приняло решение увеличить размер компенсации расходов на топливо для фермеров. Об этом, как передаёт телеканал TV8, 21 июня сообщила журналистам премьер-министр республики Наталья Гаврилица после переговоров с аграриями.

Фермеры за работой

«Мы увеличили фонд сельскохозяйственных субсидий на 60%. В зависимости от поступлений в бюджет и ресурсов, которые нам удастся мобилизовать со стороны внешних партнёров, мы продолжим эту политику поддержки фермеров», — сказала Гаврилица.

Она сообщила, что мелким и средним фермерам компенсируют 100% затрат на акциз на топливо или 2980 леев (около $155) за тонну. Крупным аграрным компаниям вернут 30% акцизных сборов или 894 лея (около $45) за тонну. Компенсации касаются объёмов, закупленных с января 2022 года.

Напомним, фермеры требуют поддержки от государства в связи с резким ростом цен на топливо и удобрения. Также им необходимо продать собранное зерно, чтобы освободить амбары под новый урожай и иметь деньги на посевную, но в стране наложен запрет на импорт пшеницы. 21 июня фермеры после долгих переговоров вышли на акции протеста.

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