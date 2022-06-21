Токио, , 13:45 — REGNUM Японский суд постановил, что запрет на однополые браки не является неконституционным, чем нанес удар по планам активистов, добивающихся расширения прав для ЛГБТК-сообщества, сообщает 21 июня CNN.

Суд Pixabay.com

20 июня окружной суд Осаки отклонил иск трех однополых пар, которые требовали от правительства компенсации в размере 1 миллиона иен (около $7400) на человека, утверждая, что непризнание однополых браков нарушает их конституционное право на равенство.

Однако суд встал на сторону правительства и постановил, что, согласно конституции, определение брака не распространяется на партнерские отношения между людьми одного пола.

Постановление осакского суда разрушило надежды активистов, которые оказывают давление на правительство с целью заставить его пересмотреть позицию против однополых браков.

Это решение резко контрастирует с постановлением, вынесенным окружным судом Саппоро в северной префектуре Хоккайдо в марте 2021 года.

Суд Саппоро постановил, что отказ правительства признать однополые браки нарушает конституционное право на равенство, хотя и отклонил аналогичный иск о возмещении ущерба.

Япония остается единственной страной «Большой семерки», которая не признала ни однополых гражданских союзов, ни однополых браков на национальном уровне.

Однако в некоторых районах страны выдаются «сертификаты партнерства», которые предоставляют однополым парам некоторые права, например позволяют арендовать недвижимость и навещать партнеров в больнице.

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