Париж, , 13:44 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна провела переговоры с главой МИД Египта Самех Шукри. Об этом французский министр написала в своем аккаунте в Twitter.

Глава МИД Франции Катрин Колонна Wadvert1

Катрин Колонна напомнила о поддержке Франции перед лицом экономических последствий из-за ситуации вокруг Украины.

Главы МИД Франции и Египта также обсудили укрепление двустороннего сотрудничества и тесный диалог по региональным кризисам, особенно в Ливии и на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон посетит со своей женой Брижит музыкальный концерт в Елисейском дворце.

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