Таллин, , 13:44 — REGNUM

Эстония jackmac34

Новый культурно-исторический проект «Скамья просвещения 75+» реализуется на Певческом поле Таллина — главной открытой концертной площадке Эстонии. Об этом сообщил портал таллинской мэрии stolitsa. ee.

На территории поля установлены первые пять скамеек, названные в честь самых ярких культурных деятелей Эстонии. В течение двух лет к ним добавятся еще20. Самая первая из них получила имя Мины Хярма, эстонского композитора и хорового дирижера, по словам правоведа и историка Пеэтера Ярвелайда — «бабушки» традиции эстонских певческих праздников.

«Она первая женщина в истории Эстонии, которая закончила Петербургскую консерваторию и была профессиональным музыкантом, — напоминает Ярвелайд. — И она была и учителем пения, и дирижером Певческих праздников. Это надо помнить нам всем».

Цифра «75» в названии проекта, по замыслу его организаторов объединяет в себе три составляющих. Сначала 25 именных скамеек, каждая из которых посвящена тому или иному выдающемуся культурному деятелю страны, затем 25 молодых талантов, имена которых в будущем станут известны далеко за пределами Эстонии и, наконец, 25 меценатов, которые готовы поддержать одаренных музыкантов и исполнителей.