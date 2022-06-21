Москва, 21 июня, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Минпромторг будет использовать для продвижения продукции под брендом «Сделано в России» весь арсенал, который есть у министерства, включая торговые представительства страны за границей, заявил первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков. Его слова 21 июня цитирует платформа Российского экспортного центра.

Exportclub.ru «Сделано в России»

«Если ты становишься участником «семьи» зонтичного бренда «Сделано в России», ты уже не сам по себе на рынке, тебя начинает продвигать страна. Я думаю, для экспортеров будет эффективнее самим выбирать конкретное брендирование под тот или иной рынок. В частности, в Китае страновой бренд, скорее всего, даст им преимущества.

Мы готовы и хотим использовать все средства продвижения, которые есть в арсенале Минпромторга: торгпредства, бизнес-миссии, выставки, конференции, павильоны за рубежом», — пояснил Василий Осьмаков, выступая в студии прямого эфира «Сделано в России» Российского экспортного центра на ПМЭФ-2022.

«В студии мы обсуждали и векторы развития обновленной программы «Сделано в России». Собственно, эта площадка изначально задумывалась как площадка для обсуждения предложений по обновлению этой программы, и свое мнение высказывали в том числе сами экспортеры, которых мы пригласили в студию.

И мы получили фидбек. Многие высказывали свои мысли по поводу развития бренда, его наполнения и продвижения, рассказывали о своем опыте», — отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Напомним, российский экспортный центр объявил о перезапуске программы поддержки отечественных экспортеров «Сделано в России», чтобы как можно больше компаний, которые производят качественную продукцию, смогли к ней присоединиться.

Символ бренда «Сделано в России» — «птичка», которую Российский экспортный центр и сами экспортеры уже несколько лет продвигают за границей. РЭЦ приглашает к обсуждению компании, заинтересованные министерства и ведомства, а также всех, кто неравнодушен к имиджу российской продукции, к обсуждению обновленной концепции.

Первые итоги работы с брендом будут подводиться на Международном экспортном форуме «Сделано в России», который организует РЭЦ и который состоится 20−22 октября 2022 года в Москве, в Манеже.

«Линейка «Сделано в России» — и те шаги, которые предпринимаются Российским экспортным центром, действительно помогут повысить привлекательность и узнаваемость отечественных товаров», — считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки.

В том числе производители и поставщики могут обратиться в региональные Центры поддержки экспорта и Торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка (спрос на те или иные виды продукции, каким требованиям иностранного законодательства она должна соответствовать).

Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, выделение транспортных субсидий. Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции.

Читайте также: Стартовал перезапуск программы поддержки экспортеров «Сделано в России»