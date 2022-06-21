Бейрут, , 13:56 — REGNUM Представители Ливана, Сирии и Египта подписали соглашение о сотрудничестве в газовой сфере. Об этом 21 июня сообщает Al-Arabiya.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, церемония подписания прошла штаб-квартире министерства энергетики Ливана в Бейруте во вторник, 21 июня.

Согласно тексту соглашения, Египет импортирует газ в Ливан через территорию Сирии. Объём поставок газа, поставляемых в Ливан, оценивается в 650 млн кубометров в год.

Газ будет поставляться на электростанцию «Дейр-Аммар» на севере Ливана, которая сможет производить 450 мегаватт электроэнергии в сутки.