Стокгольм, 21 июня 2022, 13:47 — REGNUM Инфляция затрагивает большую часть населения любой страны, если не всех граждан в целом. В этой связи журналисты шведского телеканала SVT обратились за помощью к экспертам по частным сбережениям Эмме Перссон и Шоке Арман, которые рассказали, как жители Швеции могут сэкономить свои средства в условиях растущих цен.

Инфляция
Инфляция
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«Думаю, вы можете совершать совместные поездки и разделить расходы на еду. Например, можете ездить с соседом на работу. К тому это веселее, чем кататься в одиночку», — посоветовала Эмма Перссон.

«Деньги уменьшаются в своей цене с ростом уровня инфляции, а цена товара, естественно, повышается. Поэтому совершайте сейчас запланированные заранее покупки как можно скорее», добавила она.

В свою очередь Шока Арман призвала следить за так называемой «усадочной инфляцией».

«Этот термин означает, что содержимое упаковки уменьшается без снижения цены. Так что обращайте на это внимание», посоветовала она.

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