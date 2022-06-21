Омск, 21 июня, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Октябрьском округе Омска автоинспекторы помогли оперативно доставить в больницу ребёнка, проглотившего монету. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 июня в УМВД России по Омской области.

55. мвд. рф В Омске автоинспекторы помогли оперативно доставить в больницу ребёнка, проглотившего монету

К экипажу ДПС ГИБДД УМВД по Омску обратился взволнованный отец. Он рассказал капитанам полиции Дмитрию Маркову и Евгению Абрамову о том, что везёт в больницу двухлетнего сына, проглотившего пятирублёвую монету. Ребёнок задыхается и ему срочно нужна помощь врачей. Мужчина попросил сопроводить его машину до больницы.

Госавтоинспекторы предложили матери с мальчиком пересесть в патрульный автомобиль. Стражи порядка включили проблесковые маячки и спецсигнал. Минуя дорожные пробки, они оперативно доставили женщину с ребёнком к двери приёмного отделения медучреждения.

Медики оказали мальчику помощь и отпустили домой. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Отец ребёнка поблагодарил полицейских за помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года в Иркутской области полицейский экстренно доставил в больницу ребёнка, находившегося без сознания.

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