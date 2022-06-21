Москва, 21 июня, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Киев не предпринимал попыток возобновить переговоры с Россией после визита европейских лидеров в Киев, заявил 21 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, не было», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее немецкая газета Die Welt сообщила, что в ходе своего визита на Украину канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги в ходе общения «за закрытыми дверями», возможно, убеждали украинского лидера Владимира Зеленского начать переговоры с Россией.