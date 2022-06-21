Рига, , 13:39 — REGNUM

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Юрмальский санаторий «Белоруссия» попал под санкции Евросоюза, наложенные на официальный Минск. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv.

Сообщается, что вечером 20 июня постояльцев и работников лечебного заведения выставили на улицу. Без работы остались почти 180 сотрудников, жителей Латвии, в том числе и 50 работников популярного в Юрмале ресторана, расположенного в санатории и предлагавшего специальные блюда.

Как сообщил изданию директор санатория Александр Груздов, белорусы здесь в последнее время не отдыхали. Среди постояльцев преобладали жители Латвии. В год санаторий в виде налогов выплачивал в бюджет Латвии около 1,2 млн. евро. После интервью латвийскому СМИ Груздов был депортирован в Белоруссию.

Подчеркивается, что с самого момента своего основания в 1946 году лечебный санаторий «Белоруссия» не прекращал своей работы ни дня.