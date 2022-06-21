Саранск, , 13:38 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 15 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 66 995 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

«Красная зона» Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин

Всего в регионе подтвердили 68 540 случаев заражения коронавирусом, из них 14 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1390 человек, летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось с 17 июня.

В ковид-центры Мордовии за последние сутки были госпитализированы девять пациентов, накануне в больницы попали шесть человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 15 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались десять жителей республики.