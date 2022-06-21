Оренбург, 21 июня, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Оренбургской области суд апелляционной инстанции ужесточил приговор мужчине, который совершил нападение на сотрудников полиции, сообщили в областной прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Ночью 31 октября 2021 года в здании полиции оренбуржец возмутился действиям правоохранителей. Они направили мужчину в наркологический диспансер для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Злоумышленник оскорбил полицейских нецензурными словами. После этого он применил в отношении двух стражей порядка насилие в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.

Суд признал дебошира виновным в совершении преступления по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия не опасного для здоровья и угроза применением насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Фигуранта оштрафовали на 100 тыс. рублей.

Прокурор обжаловал приговор, посчитав его мягким. В результате суд заменил штраф на один год лишении свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.