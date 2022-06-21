Рига, 21 июня, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Латвии выпуск строительной продукции в первом квартале 2022 года сократился на 8,4% по сравнению с январем-мартом 2021 года, и по этому показателю она вошла в число трех худших государств-членов Европейского союза.

Agregator.pro Снижение

Об этом свидетельствуют данные департамента статистики ЕС Евростат. В годовом исчислении самое большое снижение выпуска строительной продукции в первом квартале наблюдалось также в Бельгии (-2,1%) и Испании (-6,2%). В то же время в ЕС выпуск строительной продукции в первом квартале по сравнению с тем же периодом 2021 года вырос на 5,8%, в еврозоне — на 5,6%.

Самый быстрый рост зафиксирован в Польше (+23%), Ирландии (+21,7%) и Словении (+20,6%). В Эстонии объем строительства увеличился за этот период на 13,9%, в Литве — на 8,6%.