Москва, , 13:37 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о праве регионов устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Законопроект был доработан ко второму чтению. Так, правительство России наделяется полномочиями по утверждению методических указаний по предотвращению причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан. Эти нормы вступят в силу с 1 марта 2023 года.

Власти регионов в свою очередь также смогут устанавливать порядок предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан в соответствии с утвержденными правительством РФ методическими указаниями. Кроме того, субъекты РФ смогут устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу.

Органы местного самоуправления наделяются полномочием определять места, на которые запрещается возвращать бездомных животных, а также перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных без владельцев на прежние места обитания животных без владельцев.

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