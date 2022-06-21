Москва, 21 июня, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о праве регионов устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Законопроект был доработан ко второму чтению. Так, правительство России наделяется полномочиями по утверждению методических указаний по предотвращению причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан. Эти нормы вступят в силу с 1 марта 2023 года.

Власти регионов в свою очередь также смогут устанавливать порядок предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан в соответствии с утвержденными правительством РФ методическими указаниями. Кроме того, субъекты РФ смогут устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу.

Органы местного самоуправления наделяются полномочием определять места, на которые запрещается возвращать бездомных животных, а также перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных без владельцев на прежние места обитания животных без владельцев.