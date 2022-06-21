Стокгольм, , 13:39 — REGNUM Популяция рысей в Швеции продолжает увеличиваться. Инвентаризация этого года показывает, что в стране насчитывается около 1450 пушистиков. Об этом 21 июня сообщил телеканал SVT.

Рысь zoosnow

Таким образом, популяция превышает допустимое значение для благоприятного развития экосистемы, которое составляет не менее 870 особей. Расчеты были произведены Шведским агентством по охране окружающей среды.

«В Швеции за последний период инвентаризации было зарегистрировано 246,5 семейных групп. Это больше, чем в прошлом году, когда было зарегистрировано 213 семейных групп», — говорится в пресс-релизе Йенса Андерссона, являющегося главой отдела анализа дикой природы.

Отмечается, что в то время, как в Швеции популяция рысей увеличивается, в Норвегии число зверей идет на спад.