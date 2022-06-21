Сеул, 21 июня, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Министр объединения Южной Кореи Квон Ён Сэ выразил готовность встретиться с новым представителем КНДР, занимающимся межкорейскими отношениями, сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Данное заявление представитель Южной Кореи сделал в ходе своей первой пресс-конференции.

Министр Квон отметил, что готов встретиться с коллегами «в любое время в любом формате».

Напомним, что экс-министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон был назначен главой Департамента Объединенного фронта (UFD), отвечающего за межкорейские отношения, а Чхве Сон Хи — министром иностранных дел.

«Я приложу все усилия, чтобы перевести застывшие в настоящее время межкорейские отношения в фазу диалога, — сказал Квон. — Как министр объединения я готов встретиться с главой UFD Ли Сон Гвоном в любое время в любом формате».