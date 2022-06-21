Лондон, , 13:35 — REGNUM Для того, чтобы снизить инфляцию в США, в стране на протяжении как минимум пяти лет уровень безработицы должен быть выше 5%. Об этом 20 июня заявил бывший американский министр финансов Лоуренс Саммерс во время своего выступления в Лондоне.

Безработица. Вакансий нет Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нам нужно пять лет безработицы выше 5%, чтобы сдержать инфляцию — другими словами, нам нужно два года безработицы 7,5%, или пять лет безработицы 6%, или один год безработицы 10%», — приводит его слова агентство Bloomberg.

Также он добавил, что существуют цифры, которые «удивительно обескураживают» по сравнению с мнением Федеральной резервной системы (ФРС) США.

При этом Саммерс добавил, что сдерживание увеличения цен в стране является для ФРС задачей, которая сходна по масштабу с задачей её бывшего председателя Пола Волкера, 40 лет вынужденного спровоцировать глубокую рецессию и двузначную безработицу для того, чтобы взять инфляцию в стране под контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что экономика Соединённых Штатов уже находится в состоянии рецессии.