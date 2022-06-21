Нижний Новгород, 21 июня, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Ни один из регионов Поволжья не вошёл в десятку лидеров рейтинга самых благополучных в материальном отношении регионов, при этом в группе аутсайдеров — три поволжских субъекта. Это следует из рейтинга регионов по доходам населения, опубликованного РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

В рейтинге рассчитано отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг по итогам 2021 года. Как следует из исследования, по данному показателю ни один из регионов Поволжья не вошёл в десятку лидеров. Лучшие позиции — у Татарии, которая оказалась на 11-м месте и где за чертой бедности, по оценке авторов исследования, проживали в 2021 году 6,2% населения. В топ-20 также вошла Нижегородская область, занявшая 18 место (за чертой бедности живут 8,4% жителей).

В следующей двадцатке — три региона Поволжья: Самарская область оказалась на 35-м месте, Башкирия занимает 39-е место, следом идёт Прикамье. Доля бедного населения в данных регионах составляет соответственно 12%, 11,4% и 12,8%.

Что касается других регионов ПФО, то Удмуртия занимает 55-е место (за чертой бедности — 11,4%), Оренбуржье — 59-ую строчку (13,8%), Саратовская область – на 62-й позиции (14%), Кировская (13,4%), Пензенская (12,1%) и Ульяновская (13,8%) области идут друг за другом, занимая 66-е, 67-е и 68-е места.

В группе аутсайдеров оказались Чувашия (72 место), Мордовия (76 место), Марий Эл (80 место) — доля бедного населения в данных республиках составляет соответственно 15,9%, 16,5% и 17,9%.

Отметим, что самыми благополучными в материальном отношении регионами России по итогам 2021 года стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, замыкает тройку лидеров Москва.

Уточняется, что медианные доходы оценивались на основе показателей Росстата и выводов экспертов за 12 месяцев (с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022 года). Предполагалось, что население за чертой бедности имеет среднедушевые доходы ниже официальной границы бедности.