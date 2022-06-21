Москва, , 13:34 — REGNUM В ходе специальной военной операции на Украине российские воины действуют мужественно и профессионально. Об этом 21 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы гордимся, что в ходе специальной военной операции наши бойцы действуют мужественно, профессионально. Как настоящие герои. Российские воины разных национальностей сражаются плечом к плечу. В этом единении, вере в правоту своего дела, в той огромной, поистине народной поддержке, которую чувствуют наши воины, великая несокрушимая сила России», — заявил Путин.

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