Стокгольм, 21 июня, 2022, 14:17 — ИА Регнум. 21 июня Церковь Швеции выступила с неожиданным для саамов заявлением — никакого йойка во время служб. Об этом сообщил телеканал SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Саамы. 1900

Йойк является традиционным песнопением саамов, для которого характерны особый напев и звучание гласных звуков.

Служба в соборе Лулео 23 октября является одним из нескольких жестов примирения со стороны Церкви Швеции, которая хочет загладить вину за нарушения, совершенные против саамов.

Исполнитель йойка и оленевод Йорген Стенберг был приглашен исполнить две песни на церковной службе. Но когда он предложил исполнить их в ритме йойка, то правление Церкви Швеции попросило его этого не делать во время богослужений.