Москва, , 13:33 — REGNUM Около посольства Великобритании в России состоялась акция протеста представителей организации по борьбе с фашизмом на Украине «Патриоты за жизнь», сообщает 21 июня корреспондент ИА REGNUM.

Илья Кива 9 мая 2019 г. в Киеве с портретом героя СССР Филиппа Кивы Visem

Основная целью протестующих являлась остановка финансирования Лондоном террористического режима Владимира Зеленского.

В ходе акции руководитель антифашистского движения Украины, экс-депутат Верховной украинской Рады Илья Кива и двое его соратников вышли к посольству с плакатом с надписью: «Зеленский казнил наших товарищей! Великобритания, останови финансирование террориста — Зеленского!».

При этом Кива в своём обращении потребовал от Великобритании прекратить покрывать и финансировать Зеленского, по требованию которого были казнены 10 человек, которые стали свидетелями похищения сотрудниками СБУ лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука.

Также экс-депутат Рады, отметил, что действия Зеленского должны быть расследованы всем мировым сообществом и подчеркнул, что сотрудники СБУ публично признались в убийстве, однако до сих пор не видно реакции международной общественности.

«Мы требуем, и это наша позиция, украинцев, и мы обращаемся официально к представителю посольства Великобритании в Москве — остановить преступный режим Зеленского и прекратить его финансирование! В противном случае Великобритания является пособником убийств и геноцида, тех казней, которые сегодня происходя на Украине», — сказал Кива.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в телеграм-канале видео, на котором украинские боевики жалуются на командование и грозятся уйти со службы.