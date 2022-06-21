Москва, 21 июня, 2022, 13:33 — ИА Регнум. До конца 2022 года баллистическая ракета «Сармат» встанет на боевое дежурство. Об этом 21 июня заявил президент России Владимир Путин.

Michael - Nuclear silo Ракета РС-28 «Сармат»

Глава государства выступает перед выпускниками российских военных вузов.

«Уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство», — сказал Путин, рассказывая о баллистических ракетах «Сармат».

Ракетная система «Сармат» должна заменить советские ракеты Р-36М2 «Воевода».