Стокгольм, , 13:34 — REGNUM Президент Финляндии Саули Ниинистё не верит, что Финляндии и Швеции удастся достичь соглашения с Турцией до саммита НАТО в Мадриде на следующей неделе. Об этом 21 июня написала газета Yle.

Президент Финляндии Саули Ниинистё (сс) Администрация президента России

Заявление было сделано на следующий день после того, как делегации Финляндии, Швеции и Турции провели новые переговоры в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Ниинистё считает, что хотя Турция до сих пор не отказалась от своей позиции по блокировке начала процедуры приема Швеции и Финляндии в НАТО, на переговорах с Анкарой наметился «прогресс».

Напомним, что саммит НАТО в Мадриде начнется 28 июня, и первоначальные надежды Швеции и Финляндии заключались в том, что к тому времени процесс подачи заявок от Финляндии и Швеции будет завершен, и альянс официально запустит процедуру принятия в члены.