Стокгольм, 21 июня 2022, 13:34 — REGNUM Президент Финляндии Саули Ниинистё не верит, что Финляндии и Швеции удастся достичь соглашения с Турцией до саммита НАТО в Мадриде на следующей неделе. Об этом 21 июня написала газета Yle.
Заявление было сделано на следующий день после того, как делегации Финляндии, Швеции и Турции провели новые переговоры в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Ниинистё считает, что хотя Турция до сих пор не отказалась от своей позиции по блокировке начала процедуры приема Швеции и Финляндии в НАТО, на переговорах с Анкарой наметился «прогресс».
Напомним, что саммит НАТО в Мадриде начнется 28 июня, и первоначальные надежды Швеции и Финляндии заключались в том, что к тому времени процесс подачи заявок от Финляндии и Швеции будет завершен, и альянс официально запустит процедуру принятия в члены.