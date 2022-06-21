Сана, , 13:54 — REGNUM Командование Пятого флота ВМС США сообщило об аресте иранского судна у побережья Йемена. Об этом 21 июня сообщает Belqees TV со ссылкой на официальное заявление пресс-службы флота.

Пятый флот ВМС США в Персидском заливе

По последним данным, судно использовалось «Корпусом стражей Исламской революции Ирана» и доставляло в Йемен партию наркотиков и оружия на сумму $2 млрд. В составе партии оружия военными США были обнаружены автоматы, гранатомёты, мины и материалы для изготовления самодельных взрывных устройств.

По данным американских военных, груз предназначался повстанцам-хуситам, ведущим боевые действия против правительственной армии Йемена.

По их мнению, наркотики предназначались для продажи на территории Саудовской Аравии и других государств Персидского залива.