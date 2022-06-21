Москва, , 13:31 — REGNUM Охрана государственных границ России должна быть усилена с учетом новых угроз, в том числе возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сегодня, 21 июня, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Калининграде.

Граница

По его мнению, требуется принятие дополнительных мер по совершенствованию сил и средств, обеспечивающих защиту и охрану государственной границы в связи со свертыванием приграничного сотрудничества европейских стран с Россией.

«Важно усилить координацию работы по техническому оснащению границы РФ, активизировать развитие автоматизированных систем паспортного и таможенного контроля, шире внедрять новые цифровые технологии», — пояснил Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, на трёхсторонних переговорах Турции, Финляндии и Швеции повступлению в НАТО не удалось добиться прогресса.

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