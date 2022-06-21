Москва, 21 июня, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Легендарные традиции доблести и чести, сплочённости и патриотизма всегда служили надёжной опорой армии и флота России. Об этом 21 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Вам предстоит продолжать легендарные традиции доблести и чести, сплочённости и патриотизма, которые всегда служили надёжной опорой армии и флота. Так было на протяжении всей многовековой истории России. В сражениях на Чудском озере, под Полтавой и Бородино, в битвах Первой мировой и Великой Отечественной войн», — заявил Путин.

«Сегодняшние офицеры и солдаты России — наследники поколения победителей, внуки и правнуки героев Великой Отечественной — самоотверженно сражаются за нашу Родину, за наш народ. Ведут борьбу с международными террористами в Сирии, защищают Донбасс от неонацистов, отстаивают мир и безопасность для нашего народа, право России на суверенное развитие», — указал он.