Стокгольм, 21 июня 2022, 13:36 — REGNUM Партия «Либералов» хочет видеть закрытие всех религиозных чартерных школ в Швеции со следующего семестра. Об этом 21 июня в интервью телеканалу SVT рассказал лидер партии Йохан Персон.

Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон
Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон
Liberalerna.se

«Мы хотим убедиться, что у нас не будет никаких религиозных чартерных школ в Швеции. Это означает, что уже действующие такие школы могут повторно подать заявку на получение лицензии, но уже на осуществление обычной общеобразовательной деятельности», заявил политик.

Примечательно, что Персон сослался на данные Службы безопасности Швеции (аналог российской ФСБ), согласно которым, в ряде школ Гётеборга и Мальмё создается неустойчивая среда, которая ведет к радикализации подростков.

Однако, подчеркнул лидер «Либералов», речь не идет о школах для саамов или евреев, поскольку эти этнические меньшинства защищены Основным законом Швеции.