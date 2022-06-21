Стокгольм, 21 июня, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Партия «Либералов» хочет видеть закрытие всех религиозных чартерных школ в Швеции со следующего семестра. Об этом 21 июня в интервью телеканалу SVT рассказал лидер партии Йохан Персон.

Liberalerna.se Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон

«Мы хотим убедиться, что у нас не будет никаких религиозных чартерных школ в Швеции. Это означает, что уже действующие такие школы могут повторно подать заявку на получение лицензии, но уже на осуществление обычной общеобразовательной деятельности», — заявил политик.

Примечательно, что Персон сослался на данные Службы безопасности Швеции (аналог российской ФСБ), согласно которым, в ряде школ Гётеборга и Мальмё создается неустойчивая среда, которая ведет к радикализации подростков.

Однако, подчеркнул лидер «Либералов», речь не идет о школах для саамов или евреев, поскольку эти этнические меньшинства защищены Основным законом Швеции.