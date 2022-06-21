Ярославль, 21 июня, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В Ярославской области с начала года произошло сто ДТП с участием диких животных. Об этом сообщает правительство региона.

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Кроме того, зафиксировано 13 случаев захода диких животных в городскую черту. Чаще всего в города заходят лисицы, лоси, енотовидные собаки. Между тем в Рыбинске недавно был зафиксирован и визит молодого медведя.

В сезон пика активности животных специалисты патрулируют прилегающие к Ярославлю лесные массивы. Этим занимаются охотинспекторы департамента охраны окружающей среды и природопользования, егеря Центра охраны окружающей среды и охотпользователи Ярославского района.​