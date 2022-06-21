Москва, , 13:29 — REGNUM С просьбой не обострять ситуацию с транзитом через Литву и решить вопрос дипломатическим путём обратился к России посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер. Об этом 21 июня он заявил журналистам.

Калининградская область Иван Шилов © ИА REGNUM

Эдерер вызван в МИД РФ в связи с решением Литвы о запрете транзита в Калининградскую область ряда товаров.

«Я обратился с просьбой к российской стороне оставаться спокойными, не обострять ситуацию ни на словах, ни на деле и разрешить эту ситуацию дипломатическим путём», — сказал Эдерер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эдерер заявил, что о блокаде Калининградской области речи не идёт.

Напомним, ранее Литва ввела запрет на транзит некоторых в Калининградскую область через свою территорию, несмотря на договорённости, подписанные в 2003 году между Россией, Литвой и ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол ЕС в РФ заявил, что о блокаде Калининградской области речи не идёт