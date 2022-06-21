Рига, 21 июня, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Расходы на обслуживание государственного долга для Латвии будут постепенно увеличиваться, поэтому необходимо серьезно подумать о снижении дефицита бюджета. Об этом вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил латвийскому телевидению TV3.

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«Следует считаться с тем, что период легкодоступного финансирования в Европе подходит к концу. Европейский центральный банк начинает повышать процентные ставки и сокращать другие меры монетарного стимулирования. Это означает, что расходы на обслуживание государственного долга будут постепенно увеличиваться», — сказал Домбровскис.

Он добавил, что усложнятся и возможности для получения Латвией финансирования из Фонда восстановления. По словам Домбровскиса, финансирование будет пересчитано в соответствии с развитием латвийской экономики в 2020 и 2021 годах. Финансирование может составить немногим больше, чем 1,82 млн евро, предусмотренные в плане восстановления экономики.

Еврокомиссар от Латвии обнадежил чиновников и политиков. По его словам, то, что всему Евросоюзу поставлена задача снизить зависимость от российских ископаемых видов топлива, что неизбежно провоцирует рекордную инфляцию, позволяет странам-членам ЕС подготовить и подать некоторые поправки к Планам экономического восстановления и устойчивого развития и получить дополнительное финансирование из Брюселля.

При этом еврокомиссар подчеркнул, что контроль за использованием средств будет строгим.