Борисоглебск, Воронежская область, 21 июня, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье о злоупотреблениях может быть возбуждено в связи с нарушениями, допущенными при строительстве мусосортировочного комплекса в Борисоглебске Воронежской области. Об этом 21 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Alan Levine Мусор

Ранее Воронежская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку законности использования бюджетных средств в сумме более 30,5 млн рублей, затраченных на строительство мусоросортировочного комплекса в Борисоглебском городском округе.

Муниципальный контракт на строительство мусоросортировочного комплекса администрация Борисоглебского городского округа заключила в августе 2018 года. По планам, мощность комплекса должна была составить до 50 тысяч тонн отходов в год.

Для размещения комплекса был определён земельный участок, находящийся в охранной зоне военного аэродрома «Борисоглебск». При этом чиновники не согласовали размещение комплекса с собственником аэродрома, что сделало невозможным эксплуатацию комплекса. Также выяснилось, что уже построенное здание до сих пор не подключено к электрическим сетям, к нему отсутствуют подъездные пути и площадка, предназначенная для размещения ТБО, подлежащих сортировке.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления»).

Отметим, что ранее прокуроры обнаружили, что на свалке в Борисоглебске объём хранящихся отходов был превышен в несколько раз, почве был причинён ущерб, оценённый в 580 млн рублей.