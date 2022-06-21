Стокгольм, 21 июня, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Ни для кого не секрет, что сейчас во многих частях мира наблюдается крайне высокая инфляция. Кто-то в Швеции винит в этом Россию и президента Владимира Путина, а кто-то указывает на огромные вливания ликвидности в экономики многих стран еще во время пандемии коронавируса. Но как жители Швеции оценивают ситуацию и ощущают ли они на себе высокие цены? С этим вопросом к шведам обратились журналисты телеканала SVT.

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Продукты питания

«Ты заметила поднятие цен?» спросили журналисты.

«Да, заметила. Особенно на кисло-молочку. Уже приняла это к сведению», ответила Анна-Рика Вестерландер.

«Да, и я знаю почему. Это все из-за цен на бензин у нас. Цены на дизель, доставку всех товаров … Плюс для фермеров стало дороже все производить», считает Эрик Ларссон.

«Ну, если сравнивать с начала года, то где-то на 200−300 крон сейчас дороже закупаться», рассказал пенсионер Роланд Экюнг.

«И как это сказалось на тебе?» не отстают журналисты.

«Ну, приходится смотреть на ценники. Все чаще смотришь на продукты по красной цене», ответил мужчина.

«Ой, да. Все так поднялось. Особенно кофе — сейчас вдвое дороже», поделилась пенсионерка Эйвор Линдгрен.