Стокгольм, 21 июня, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Ни для кого не секрет, что сейчас во многих частях мира наблюдается крайне высокая инфляция. Кто-то в Швеции винит в этом Россию и президента Владимира Путина, а кто-то указывает на огромные вливания ликвидности в экономики многих стран еще во время пандемии коронавируса. Но как жители Швеции оценивают ситуацию и ощущают ли они на себе высокие цены? С этим вопросом к шведам обратились журналисты телеканала SVT.

Wikimedia.org Продукты питания

«Ты заметила поднятие цен?» — спросили журналисты.

«Да, заметила. Особенно на кисло-молочку. Уже приняла это к сведению», — ответила Анна-Рика Вестерландер.

«Да, и я знаю почему. Это все из-за цен на бензин у нас. Цены на дизель, доставку всех товаров … Плюс для фермеров стало дороже все производить», — считает Эрик Ларссон.

«Ну, если сравнивать с начала года, то где-то на 200−300 крон сейчас дороже закупаться», — рассказал пенсионер Роланд Экюнг.

«И как это сказалось на тебе?» — не отстают журналисты.

«Ну, приходится смотреть на ценники. Все чаще смотришь на продукты по красной цене», — ответил мужчина.

«Ой, да. Все так поднялось. Особенно кофе — сейчас вдвое дороже», — поделилась пенсионерка Эйвор Линдгрен.