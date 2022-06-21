Калининград, 21 июня 2022, 13:27 — REGNUM Соединенные Штаты решили не вести конструктивный диалог с Россией по стратегической стабильности, а сделали ставку на военно-политическое противостояние, отведя в этом особую роль Украине. Об этом 12 июня заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
По его словам, Вашингтон и союзники США целенаправленно разрушали архитектуру международной безопасности. Также были отвергнуты инициативы Москвы о заключении Договора о европейской безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Патрушев заявил, что борьба с Россией стала основным мотивом, определяющим действия СШИ и их союзников.
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