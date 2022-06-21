Калининград, 21 июня, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Соединенные Штаты решили не вести конструктивный диалог с Россией по стратегической стабильности, а сделали ставку на военно-политическое противостояние, отведя в этом особую роль Украине. Об этом 12 июня заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

По его словам, Вашингтон и союзники США целенаправленно разрушали архитектуру международной безопасности. Также были отвергнуты инициативы Москвы о заключении Договора о европейской безопасности.

«Можно сделать вывод, что США, отказавшись вести с Россией конструктивный диалог в сфере стратегической стабильности, сделали ставку на военно-политическое противостояние с Россией. Основную роль в этом противостоянии англосаксы отвели Украине», — сказал Патрушев на проходящем в Калининграде совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Патрушев заявил, что борьба с Россией стала основным мотивом, определяющим действия СШИ и их союзников.

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