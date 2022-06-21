Вильнюс, , 13:37 — REGNUM Литва не заинтересована в обострении отношений с Россией. Трёхсторонний договор с Россией и ЕС о пассажирском сообщении с Калининградской областью продолжает действовать, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 21 июня журналистам.

Ингрида Шимоните Tsajunga.lt

По её словам, никакой блокады Калининграда нет. Перевозки товаров, не попавших под санкции, продолжаются, как и транзит пассажиров.

«Ещё раз подчеркну, что Литва исполняет санкции ЕС, которые были приняты в середине марта. У нас точно никогда не было цели что-либо эскалировать», — сказала Шимоните в выступлении, показанном на портале Литовского радио и телевидения.

Она отметила, что санкционные регламенты делают исключение для гуманитарных товаров, необходимых для базового потребления. Это, к примеру, питание и лекарства. Ограничений в отношении таких товаров нет.

Как сообщало ИА REGNUM, Литовские железные дороги ранее предупредили Калининградскую железную дорогу о том, что с 18 июня прекращён транзит ряда товаров, попавших под санкции ЕС.

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