Оренбург, , 13:27 — REGNUM В Оренбурге в судебном порядке администрацию города обязали взять на баланс бесхозное имущество, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд Cleper.ru

Прокуратура Промышленного района в ходе проверки установила, что на территории бывшего завода РТИ расположен горизонтальный трёхсекционный отстойник. Он представляет собой бетонный резервуар и не имеет собственника.

«Глубина резервуара неизвестна, поскольку он заполнен вязкой жидкостью чёрного цвета с характерным резким запахом нефтепродуктов. Доступ к резервуару и к его содержимому свободный, какие-либо ограждения, указатели и информационные таблички отсутствуют. Кроме того, надлежащее техническое обслуживание данного сооружения не обеспечено», — сказала официальный представитель областной прокуратуры Анна Филиппова.

Прокурор обратился в суд и потребовал обязать мэрию принять меры к постановке на учет бесхозяйного имущества. Исковое заявление удовлетворено в полном объеме.