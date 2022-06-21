Вашингтон, 21 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Известный скейтер Тони Хоук заявил, что причиной закрытия проекта ремейка Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 стали действия издательской компании Activision. Об этом 21 июня сообщает портал Kotaku.

Скейтбординг

Во время онлайн-трансляции, в рамках которой Хоук общался ветеранами студий Neversoft и Vicarious Visions, скейтер упомянул, что после релиза ремейка Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 разработчики планировали выпустить Pro Skater 3+4. Он сообщил, что после того, как Activision поглотила Vicarious Visions и сменила её название, студия фактически перестала существовать в том виде, в котором её знали геймеры. «И тогда все было кончено», — подытожил Хоук.

Напомним, релиз игры Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 в жанре симулятора скейтбординга, разработкой которой занималась Vicarious Visions, вышла 8 июня 2020 года. Релиз игры состоялся на платформах PlayStation 4, Xbox One и ПК.