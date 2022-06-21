Северодонецк, ЛНР, , 13:25 — REGNUM В пригороде Северодонецка сдались в плен девять украинских резервистов, сообщает 21 июня РИА Новости.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Военнослужащие добровольно сложили оружие, не оказав сопротивления, под населённым пунктом Сиротино. Пленные рассказали, что их мобилизовали в мае 2022 года.

«Среди сдавшихся — трое из Северодонецка и Рубежного, один контрактник, а также жители Львова, Тернополя, Винницы и Харьковской области», — уточняет агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, около 20 гражданских лиц смогли сами покинуть территорию завода «Азот» в Северодонецке.