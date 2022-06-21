Кишинёв, , 13:25 — REGNUM Фермеры Резинского, Каушанского, Унгенского и Фалештского районов Молдавии 21 июня вышли на акцию протеста. Об этом передаёт местный телеканал TV8.

Трактора Алексей Колчин © ИА REGNUM

По данным журналистов, участники акции требуют от властей компенсировать сельхозпроизводителям рост цен на топливо, удобрения и пестициды. Также они хотят, чтобы им разрешили продавать зерно, чтобы были деньги на новую посевную.

Сообщается, что фермеры выехали на тракторах и выстроились вдоль дорог. Организатором акции стала ассоциация «Сила фермеров».

«Отмечаем, что для компенсации роста цен на топливо, закупленное фермерами в 2022 году необходимо всего около 150 млн леев (около $7,8 млн)», — говорится в заявлении ассоциации.

Акция объявлена «предупредительной». Если власти не пойдут на уступки, то аграрии грозятся наращивать протестную деятельность.

Стоит отметить, что после подорожания топлива в Молдавии за несколько месяцев на 40% правительство страны приняло решение компенсировать 2% затрат фермеров на заправку техники. Многие это сочли «оскорбительным» и даже отказались подавать заявки. Ситуация усугубилась тем, что правительство запретило продавать зерно, опасаясь дефицита, но и не закупает его у фермеров.

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