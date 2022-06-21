Кишинёв, 21 июня, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Фермеры Резинского, Каушанского, Унгенского и Фалештского районов Молдавии 21 июня вышли на акцию протеста. Об этом передаёт местный телеканал TV8.

Алексей Колчин ИА REGNUM Трактора

По данным журналистов, участники акции требуют от властей компенсировать сельхозпроизводителям рост цен на топливо, удобрения и пестициды. Также они хотят, чтобы им разрешили продавать зерно, чтобы были деньги на новую посевную.

Сообщается, что фермеры выехали на тракторах и выстроились вдоль дорог. Организатором акции стала ассоциация «Сила фермеров».

«Отмечаем, что для компенсации роста цен на топливо, закупленное фермерами в 2022 году необходимо всего около 150 млн леев (около $7,8 млн)», — говорится в заявлении ассоциации.

Акция объявлена «предупредительной». Если власти не пойдут на уступки, то аграрии грозятся наращивать протестную деятельность.

Стоит отметить, что после подорожания топлива в Молдавии за несколько месяцев на 40% правительство страны приняло решение компенсировать 2% затрат фермеров на заправку техники. Многие это сочли «оскорбительным» и даже отказались подавать заявки. Ситуация усугубилась тем, что правительство запретило продавать зерно, опасаясь дефицита, но и не закупает его у фермеров.