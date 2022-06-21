Стокгольм, , 14:09 — REGNUM Заоблачная инфляция в Швеции приведет к тому, что экономика страны уже в текущем году, к сожалению, войдет в состояние рецессии. Об этом 21 июня сообщил телеканал SVT со ссылкой на отчет Национального института экономических исследований, который считается главным государственным исследовательским институтом в Швеции в области экономики.

Рецессия +

Вливание ликвидности во время пандемии, серьезные сбои в глобальных производственно-сбытовых цепочках и последние события на территории Украины, заключили экономисты, создали «идеальный шторм», который привел к безудержной инфляции в нескольких частях мира.

«Растущая инфляция вводит экономику Швеции в состояние рецессии», — отмечают представители ведомства в отчете «Экономическая ситуация».

Теперь ожидается, что рост ВВП Швеции в 2022 и следующем году до 1,9 и 1,2% соответственно.

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