Йошкар-Ола, , 13:25 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 21 июня лечение получают 24 пациентов, из них у десяти человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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Из общего числа пациентов у 23 человек пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 21 человек находится в состоянии средней степени тяжести. Состояние трех пациентов оценивается медиками как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) не подключен ни один человек. Восемь пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики был госпитализирован один человек, выписаны шесть пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 июня выздоровели с начала пандемии 43 528 жителей республики, за последние сутки выписаны шесть человек после COVID-19. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 681 случай заражения коронавирусом, из них три — за последние сутки.